Onde assistir a Santa Cruz x Sport ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal do Campeonato Pernambucano

Equipes se enfrentam neste sábado (9), no Arruda; confira a transmissão e outras informações do jogo

Santa Cruz e Sport se enfrentam em clássico eletrizante na tarde deste sábado (9), a partir das 16h30 (de Brasília), no Arruda, pela semifinal Campeonato Pernambucano. A partida terá transmissão ao vivo do Globo (PE), na TV aberta (veja a programação completa aqui).

O Santa Cruz chega à semifinal do estadual após vencer o Central por 1 a 0 nas quartas. Com o feito, o time Coral garantiu vaga na Série D de 2025 e agora quer mais. A equipe, que não vencer o pernambucano há sete anos, quer eliminar o rival para continuar brigando pelo título.

Do outro lado, o Sport avançou direto para a semi, depois de encerrar o primeiro turno na liderança, com 21 pontos (sete vitórias e dois empates). O Rubro-Negro vive bom momento na temporada, já que também é líder de seu grupo na Copa do Nordeste.

Mais artigos abaixo