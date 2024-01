Onde assistir a Santa Cruz x Náutico ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Pernambucano

Equipes entram em campo neste sábado (27), pela quarta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Santa Cruz e Náutico fazem clássico na tarde deste sábado (27), no Arruda, em Recife, pela quinta rodada do Campeonato Pernambucano 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (PE), na tv aberta (veja a programação completa aqui).

Quarto colocado com 6 pontos, o Santa Cruz vem de derrota em clássico. Agora, o Coral quer aproveita um novo dérbi para se reerguer na competição.

Do outro lado, o Náutico é o vice-líder, com 8 pontos. O Timbu acumula duas vitórias e dois empates até o momento.

Mais artigos abaixo

No histórico geral, as equipes já se enfrentaram 530 vezes, com 203 vitórias do Santa Cruz, contra 171 do Santa Cruz, além de 156 empates.