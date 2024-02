Onde assistir a River-PI x Itabaiana ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (28), pela quarta rodada da fase de grupos da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O River, do Piauí, recebe o Itabaiana, de Sergipe, na noite desta quarta-feira (28), às 19h (de Brasília), no Albertão, em Teresina, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2024. A partida terá transmissão do DAZN, no streaming, e do Nosso Futebol, na TV fechada e no streaming (veja a programação completa aqui).

Líder do Campeonato Piauiense, com 13 pontos em seis jogos, o River, do Piauí, vem de uma eliminação na primeira fase da Copa do Brasil para o Ypiranga, do Rio Grande do Sul. Na Copa do Nordeste, no entanto, a situação ainda é ruim. A equipe está no sétimo lugar, com três, no Grupo A.

Após ser eliminado na primeira fase da Copa do Brasil e ainda derrabar no campeonato estadual, o Itabaiana quer afastar para o lado a má fase. No Campeonato Sergipano, a equipe está na sexta posição, com nove pontos em seis jogos. Nessa altura, a equipe está apenas conquistando uma vaga para disputa dos play-offs, faltando três rodadas para o fim. Na Copa do Nordeste, a equipe conquistou uma vitória e duas derrotas, ocupando o sétimo lugar do Grupo B.