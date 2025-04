Onde assistir a Rio Branco-ES x Porto Vitória ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais da final do Campeonato Capixaba 2025

Equipes entram em campo neste sábado (05), pelo jogo de volta da decisão; veja como acompanhar na TV e na internet

O Rio Branco recebe o Porto Vitória na tarde deste sábado (05), às 16h30 (de Brasília), no Kleber Andrade, em Cariacica, pelo jogo de volta da final do Campeonato Capixaba de 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TVE Espírito Santo, na TV aberta para a região e no YouTube (veja a programação completa aqui).

Com a vantagem construída no primeiro duelo por 1 a 0, o Porto Vitória entra em campo com a possibilidade de fazer história e levantar sua primeira taça no futebol capixaba. Já o tradicional Rio Branco, maior campeão estadual, com 39 conquistas, aposta no peso da camisa e na força da torcida para reverter a desvantagem.