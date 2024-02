Onde assistir a Real Madrid x Girona ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol

Equipes se enfrentam neste sábado (10), pela 24ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Valendo a ponta da tabela, Real Madrid e Girona se enfrentam na tarde deste domingo (11), a partir das 14h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+ no streaming (veja a programação completa aqui).

Líder com 58 pontos, o Real Madrid quer aproveitar o confronto direto para abrir distância sobre o rival. Os Merengues devem voltar a contar com Rudiger e Vinicius Junior, assim como Tchouaméni que retorna após cumprir suspensão.

O Girona, por sua vez, está na segunda colocação, com 56 pontos. A equipe terá desfalques importantes para o duelo, tanto por suspensão, quanto por lesões. Por outro lado, Dovbyk pode reforçar o elenco visitante.

