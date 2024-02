Onde assistir a Real Brasília x Cruzeiro ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas da Supercopa do Brasil feminina

Equipes se enfrentam neste sábado (10), em Gama; veja como acompanhar na TV e na internet

Real Brasília e Cruzeiro se enfrentam na noite deste sábado (10), no estádio Valmir Bezerra, em Gama, a partir das 19h (de Brasília), pelas quartas de final da Supercopa do Brasil feminina. A partida será transmissão ao vivo do SporTV, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

As equipes entram em campo buscando um título inédito para as suas históricas. As outras equipes que disputam o campeonato são Corinthians, Fluminense, Ferroviária, Flamengo, Internacional e Avaí/Kindermann.

Criada com o intuito de valorizar o calendário do futebol brasileiro feminino, a Supercopa do Brasil chega à sua terceira edição. O Corinthians é o maior vencedor da competição, com duas taças. .

