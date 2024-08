Onde assistir a RB Bragantino x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão sub-20 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (14), pela 18ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O RB Bragantino recebe o Flamengo na tarde desta quarta-feira (14), às 15h (de Brasília), no Estádio Municipal de Santana de Parnaíba, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Globoplay, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Flamengo entra em campo visando pontuar e continuar perseguindo o líder Palmeiras, que tem 38 pontos. A equipe de Filipe Luis tem 31 pontos em 16 jogos disputados. Do outro lado, enfrenta um RB Bragantino pressionando contra o rebaixamento. O time está no 19º lugar, com 15 pontos.