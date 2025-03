Onde assistir a Piauí x Fluminense-PI ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final do Campeonato Piauiense 2025

Equipes entram em campo neste sábado (29), pela decisão da competição; veja como acompanhar na TV

O Piauí recebe o Fluminense-PI na tarde deste sábado (29), às 16h (de Brasília), no Albertão, em Teresina, pelo jogo de volta da final do Campeonato Piauiense de 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TV Cidade Verde, afiliada do SBT na TV aberta, para a região (veja a programação completa aqui).

Após um duelo equilibrado, Fluminense-PI e Piauí voltam a se enfrentar pelo título do Campeonato Piauiense 2025. O empate por 2 a 2 na primeira partida, com gols de Matheus Matias e Iranildo (contra) para o Vaqueiro, e Nascimento e Zizu para o Enxuga Rato, manteve a decisão aberta, com o Fluminense-PI buscando o segundo título de sua história – após a conquista de 2022 – e o Piauí tentando encerrar um jejum de 40 anos para erguer sua sexta taça estadual.