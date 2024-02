Onde assistir a Novo Hamburgo x Internacional ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Gaúcho

Equipes se enfrentam neste sábado (17), pela nona rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Novo Hamburgo e Internacional se enfrentam na noite deste domingo (17), às 20h (horário de Brasília), no estádio do Vale, pela nona rodada do Campeonato Gaúcho. A partida será transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Sem vencer há três jogos (duas derrotas e um empate), o Novo Hamburgo acabou caindo para o sétimo lugar, com 9 pontos. O time sabe que precisa reagir para não correr o risco de terminar a rodada fora da zona de classificação à próxima fase.

Do outro lado, o Internacional engatou uma sequência de quatro triunfos consecutivos e assumiu a liderança do campeonato, com 19 pontos. Agora, o Colorado vai a campo defendendo a sua posição, de olho não apenas na ponta da tabela, mas na vantagem na fase eliminatória do estadual.

Mais artigos abaixo