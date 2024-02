Onde assistir a Navbahor x Al Ittihad ao vivo, ao time de Benzema, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Liga dos Campeões da Ásia

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (15), pelas oitavas de final da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Navbahor, do Uzbequistão, recebe o Al Ittihad, da Arábia Saudita, na manhã desta quinta-feira (15), às 11h (de Brasília), no Markaziy Stadium, em Namangan, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Time do Ubzquistão, o Navbahor segue um calendário ao "estilo do futebol brasileiro", com o campeonato nacional começando só em março. A equipe está sem entrar em campo desde 4 de dezembro do ano passado e só realizou um amistoso de pré-temporada, ao empatar por 2 a 2 com o Orenburg. Na Liga dos Campeões Asiática, terminou na segunda posição do Grupo D, com 13 pontos, atrás do Al Hilal, da Arábia Saudita, e por isso realiza o primeiro jogo em casa.

Após a pausa de meio da época, o Al Ittihad, de Marcelo Gallardo, voltou com mudanças, a começar pela rescisão de contrato do meia Igor Coronado, que deve atuar no futebol brasileiro. Nas duas partidas disputadas em 2024, a equipe vem de saldo positivo: vitória por 4 a 0, sobre o Al Faisaly, na King's Cup e outra por 3 a 0, contra o Al Tai, no Campeonato Saudita.

Na competição, a equipe saudita avançou na primeira colocação do Grupo C, com 15 pontos. O time conquistou ´cinco vitórias e apenas uma derrota para Al Jawiya, na quarta rodada. Foram 11 gols marcados e quatro sofridos.

O atacante Karim Benzema, por sua vez, está fora dos duelos das oitavas de final, já que não participou da pré-temporada com o restante do elenco, ainda treina sozinho para recuperar a forma física e, por isso, não foi inscrito pelo time saudita.