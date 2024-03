Onde assistir a Náutico x Sport ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais da final Campeonato Pernambucano

Equipes se enfrentam neste sábado (30), nos Aflitos; confira a transmissão e outras informações do jogo

Náutico e Sport fazem clássico na tarde deste sábado (30), às 16h30 (de Brasília), nos Aflitos, pelo jogo de ida da final do Campeonato Pernambucano. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (PE), na TV aberta (veja a programação completa).

Em casa, o Náutico quer iniciar a luta pelo título com o pé direito. Para chegar à decisão, o Timbu passou pelo Retrô (vitória por 1 a 0, derrota por 1 a 0, e vitória nos pênaltis por 4 a 3). O Alvirrubro já conquistou o pernambucano 29 vezes, sendo a última em 2022.

Do outro lado, o Sport bateu o Santa Cruz na semifinal (empates por 1 a 1 e 0 a 0, e vitória por 5 a 3 nos pênaltis). O Rubro-Negro é o atual campeão estadual e acumula 43 taças no total.

Esta é a 20ª vez que as equipes decidem o pernambucano, com 12 títulos do Sport contra 8 do Náutico. Já no histórico do clássico, as equipes já se enfrentaram 129 vezes, com 59 triunfos do Sport, 38 do Náutico, além de 32 empates.