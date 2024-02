Onde assistir a Náutico x Botafogo-PB ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste

Equipes se enfrentam neste sábado (3), pela primeira rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Náutico e Botafogo-PB entram em campo na tarde deste sábado (3), a partir das 16h (de Brasília), no estádio dos Aflitos, pela primeira rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do SBT (para o Nordeste), e do Nosso Futebol, no streaming (veja a programação completa aqui).

Diante de sua torcida, o Náutico inicia a sua caminhada em busca de um título inédito na sua história, já que a sua melhor colocação na Copa foi o tercieor lugar em 2019. O Timbu está invicto na temporada.

Do outro lado, o Botafogo-PB também quer o seu primeiro título da Lampions League. O Belo, que foi vice-campeão da competição em 2019, chegou à fase de grupos após vencer seus jogos (Potiguar e Jacuipense) na fase preliminar.

Mais artigos abaixo