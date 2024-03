Onde assistir a Maringá x Athletico-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final do Campeonato Paranaense

Equipes entram em campo neste sábado (30), pelo jogo de ida da final da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Maringá recebe o Athletico-PR na tarde deste sábado (30), às 17h (de Brasília), no Estádio Regional Willie Davids, no município de Maringá, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paranaense 2024. A partida terá transmissão ao vivo do NSports e Rede Furacão, na internet, e TV Paraná Turismo, na TV aberta, para o Paraná (veja a programação completa aqui).

Após eliminar o Coritiba, o Maringá vem com força máxima em busca do seu quarto título da competição. Na primeira fase, o time terminou na terceira posição, com 20 pontos em 11 jogos. Depois, eliminou o FC Cascavel, nas quartas, e o Coxa, nas semis, sem ser vazado.

Do outro lado, o Athletico-PR, agora comandado por Cuca, quer deixar de lado a instabilidade causada por Juan Carlos Osorio e ir em busca do primeiro título da temporada. A equipe, que teve a melhor campanha da primeira fase, eliminou o Londrina e Operário-PR no mata-mata. Vale destacar que o time contará com a volta de Bento e Cannobio, que estavam servindo suas seleções na Data Fifa.

