Onde assistir a Manchester United x West Ham ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League

Equipes entram em campo neste domingo (04), em Old Trafford; veja como acompanhar na internet

O Manchester United enfrenta o West Ham na manhã deste domingo (04), às 11h (de Brasília), em Old Trafford, em Manchester, pela 23ª rodada da Premier League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Em busca de entrar na zona de classificação da Champions League, o Manchester United chega empolgado para esta partida após garantir três na última rodada, contra o Wolves, no último minuto. A equipe de Erik ten Hag está na 7ª posição, com 35 pontos, sendo oito pontos de diferença para o Tottenham, que está na 4ª posição.

O West Ham, por sua vez, quer reencontrar o caminho das vitórias na competição. A equipe de Londres está há três rodadas com empates consecutivos e estagnou na 6ª posição da tabela, com 36 pontos. O time ainda seguirá com a ausência de Lucas Paquetá.

Mais artigos abaixo