Onde assistir a Manchester United x Fulham ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês

Equipes se enfrentam neste sábado (24), pela 26ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Manchester United e Fulham entram em campo na tarde deste sábado (24), a partir das 12h (de Brasília), no Old Trafford, pela 26ª rodada do Campeonato Inglês 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo do Star+ no streaming (veja a programação completa aqui).

Quer ver jogos ao vivo? Clique aqui e conheça o Star+

Vindo de quatro vitórias consecutivas, o Manchester United ganhou forças para lutar por uma vaga nas competições europeias. Os Red Devils estão na sexta posição, com 44 pontos. Apesar de estar com o departamento médico cheio, a equipe chega descansada para o duelo.

Mais artigos abaixo

Já o Fulham perdeu o jogo passado e estacionou na 29ª posição, com 29 pontos. O time do brasileiro Willian faz um campeonato com altos e baixos, mas promete dificultar a vida do adversário para se manter distante da zona de rebaixamento.