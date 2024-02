Onde assistir a Manchester City x Everton a vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês

Equipes se enfrentam neste sábado (10), pela 24ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Manchester City recebe o Everton na manhã deste sábado (10), a partir das 9h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, pela 24ª rodada do Campeonato Inglês 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+ no streaming (veja a programação completa aqui).

Segundo colocado com 49 pontos, o Manchester City entra em campo sonhando em terminar a rodada na ponta da tabela. Os Citizens não sabem o que é perder há sete rodadas e têm todo o elenco à disposição para o duelo.

Do outro lado, o Everton não ganhou os últimos seis jogos (três derrotas e três empates). Os Toffees têm dúvidas quanto as condições físicas de Godfrey, Onana e Doucouré, enquanto Danjuma, Alli e Gomes são baixas certas.

