Onde assistir a Manchester City x Chelsea ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês

Equipes se enfrentam neste sábado (17), pela 25ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Manchester City e Chelsea fazem clássico eletrizante na tarde deste sábado (17), a partir das 14h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do do Star+ no streaming (veja a programação completa aqui).

Sem perder na Premier League desde dezembro, o Manchester City está na segunda posição, com 52 pontos. Os Citizens vão a campo buscando manter a invencibilidade no inglês em 2024. Além disso, o time de Pep Guardiola vai leve para o duelo, após vencer o jogo de ida das oitavas de final da Champions League no meio da semana.

O Chelsea, por outro lado, faz uma temporada de altos e baixos. Em 10º lugar com 34 pontos, os Blues vêm de vitória no jogo passado e querem dificultar a caminhada do adversário em busca do título.

