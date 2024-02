Onde assistir a Londrina x Athletico-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paranaense

Equipes se enfrentam neste sábado (10), pela oitava rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Londrina e Athletico-PR entram em campo na tarde deste sábado (10), no estádio do Café, a partir das 16h (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Paranaense 2024. A partida terá transmissão da TV Paraná Turismo, da NSports e da Rede Furacão, no streaming (veja a programação completa aqui).

Há dois jogos sem perder, o Londrina vai em busca de um novo triunfo para tentar entrar na zona de classificação à próxima fase. Além disso, uma vitória no estádio do Café afasta a equipe da zona de rebaixamento.

Do outro lado, o Athletico-PR vai a campo defendendo a sua liderança. Com 17 pontos, o Furacão quer abrir distância diante dos rivais na tabela e, também, manter a invencibilidade no estadual.

