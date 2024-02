Onde assistir a Juazeirense x Bahia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Baiano

Equipes se enfrentam neste domingo (25), pela oitava rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Separados por um ponto, Juazeirense e Bahia se enfrentam na tarde deste domingo (25), às 16h (de Brasília), no Estádio Adauto Moraes, pela oitava rodada do Campeonato Baiano. A partida terá transmissão ao vivo da TVE Bahia, na TV aberta, e do canal da Federação Baiana de Futebol no Youtube, na internet (veja a programação completa aqui).

Sem perder há três jogos (duas vitórias e um empate), o Juazeirense é o vice-líder do campeonato, com 14 pontos. Em casa, o time busca um novo para praticamente garantir a sua classificação à fase final do estadual.

Do outro lado, o Bahia vem de derrota em clássico e caiu para o terceiro lugar, com 13 pontos. O Tricolor, entretanto, venceu no meio da semana pela Copa do Nordeste e agora quer se restabelecer no baiano.

