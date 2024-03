Onde assistir a Juazeirense x América-RN, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (06), pela fase de grupos da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

A Juazeirense recebe o América-RN na noite desta quarta-feira (06), às 19h (de Brasília), no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, pela quinta rodada da Copa do Nordeste de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, no pay-per-view e internet (veja a programação completa aqui).

Para volta a pontuar na competição, a Juazeirense vem com força máxima para a partida após cair na primeira fase do Campeonato Baiano. A equipe terminou na quinta posição, com 14 pontos, mas não avançou para o mata-mata por ter um saldo de gols inferior ao Jequié. Na Copa do Nordeste, a equipe tem três após uma vitória e três derrotas. A equipe está na 6ª posição do Grupo B.

Do outro lado, o América-RN quer se afastar da última posição do Grupo A. A equipe só conquistou um ponto em quatro jogos. No Campeonato Estadual, o time terminou como campeão do primeiro turno da competição Potiguar ao bater o ABC nos pênaltis. Com o resultado a equipe garantiu vaga na finalíssima do Campeonato Potiguar2024, vaga na Copa do Brasil 2025 e vaga na Pré-Copa do Nordeste 2025.