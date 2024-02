Onde assistir a Jordânia x Coreia do Sul ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa da Ásia

Equipes disputam por vaga na final da competição asiática; veja onde assistir e as prováveis escalações

As seleções de Jordânia e Coreia do Sul se enfrentam nesta terça-feira (6), às 12h (horário de Brasília), pela primeira semifinal da Copa da Ásia. O jogo será disputado no estádio Ahmad Bin Ali, no Catar, e terá transmissão ao vivo da ESPN 4, canal da TV fechada, e pelo serviço de streaming por assinatura no Star+ (veja a programação completa).

A Jordânia chega embalada em uma bela campanha, tendo eliminado o Iraque nas oitavas de final e o Taijiquistão nas quartas de final. Com apenas uma derrota na competição toda, já balançou as redes 10 vezes nesses 5 jogos (média de 2 gols por jogo), e promete dar trabalho para uma das mais tradicionais nações da copa asiática.

Com jogadores de relevância mundial no elenco, a Coreia do Sul chega como favorita para a maioria dos duelos do torneio. No entanto, o mata-mata não foi bem assim, já que enfrentou Arábia Saudita e Austrália, passando nos dois confrontos com empate no tempo regulamentar e precisando de pênaltis ou prorrogação. Mesmo assim, está invicta até aqui e tem nomes como Heung-Min Son que podem definir uma partida rapidamente.

Mais artigos abaixo

É o segundo encontro entre as equipes nesta edição da Copa da Ásia. Na outra ocasião, o duelo terminou empatado em 2 a 2, com gol coreano salvador nos acréscimos do segundo tempo.