Onde assistir a Japão x Coreia do Norte ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias da Ásia

Equipes se enfrentam pela terceira rodada da disputa por vaga na próxima Copa do Mundo; veja as prováveis escalações

Japão e Coreia do Norte vão a campo nesta quinta-feira (21), às 07h23 (horário de Brasília), pela terceira rodada das Eliminatórias da Ásia que garantem vaga na Copa do Mundo de 2026. O jogo será realizado no Japan National Stadium, em Tóquio. Não haverá transmissão ao vivo da partida, mas a GOAL informa tudo que acontece em Tempo Real (clique aqui para acompanhar).

Líder do grupo e vitorioso nas duas primeiras rodadas das Eliminatórias, os japoneses conseguiram +10 de saldo de gols em apenas dois jogos. Duas goleadas por 5 a 0 contra Mianmar e Síria na última parada internacional deram o favoritismo ao Japão, que busca repetir o feito nos quatro duelos restantes no grupo após ter caído precocemente nas quartas de final da Copa da Ásia para o Irã.

Por outro lado, a Coreia do Norte até também aplicou uma goleada por cinco gols de diferença contra Mianmar, por 6 a 1 fora de casa. No entanto, saiu derrotada para a Síria na rodada inaugural do grupo, o que tirou os 100% de aproveitamento da equipe. Caso se classifiquem em primeiro ou segundo lugar (sua posição atual), estarão diretamente qualificados à Copa da Ásia de 2027 e avançarão para a terceira fase das eliminatórias.

Mais artigos abaixo