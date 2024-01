Onde assistir a Ituano x Guarani ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes se enfrentam neste sábado (27), pela terceira rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Ituano encara o Guarani na noite deste sábado (27), às 20h (de Brasília), no estádio Novelli Júnior, pela terceira rodada do Campeonato Paulista 2024. A partida terá transmissão ao vivo no aplicativo do Paulistão Play, e na Caze TV, no streaming (veja a programação completa aqui).

Empolgado pela vitória sobre o Corinthians no meio da semana, o Ituano quer o segundo triunfo na competição. O Rubro-Negro é o terceiro colocado do grupo A, com 3 pontos.

Já o Guarani vai a campo procurando ganhar pela primeira vez na competição. Até o momento, a equipe acumula uma derrota e um empate. O Bugre é o terceiro colocado do grupo B, com 1 pontos.

