Onde assistir a Itabaiana x Confiança ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final do Campeonato Sergipano 2025

Equipes entram em campo neste sábado (22), pelo jogo de ida da decisão; veja como acompanhar na TV

O Itabaiana recebe o Confiança na tarde deste sábado (22), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Etelvino Mendonça, em Sergipe, pelo jogo de ida da final do Campeonato Sergipano de 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TV Atalaia, afiliada da TV Record, na TV aberta para a região (veja a programação completa aqui).

As melhores equipes da primeira fase decidirão o título do Campeonato Sergipano. O Confiança somou 20 pontos, terminou na liderança e garantiu vaga direta na semifinal, enquanto o Itabaiana, com 19 pontos, precisou disputar a segunda fase, onde eliminou o Sergipe por 2 a 0.

Na semifinal, o Confiança avançou com um placar agregado de 5 a 1 sobre o Falcon, enquanto o Itabaiana superou o América de Propriá por 2 a 1 no placar total.