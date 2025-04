Onde assistir a Internacional x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas da Copa do Brasil sub-17 de 2025

O Internacional recebe o Flamengo na tarde desta quinta-feira (03), às 15h (de Brasília), na Morada dos Quero-queros, em Alvorada, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil sub-17 de 2025. A partida não teve transmissão ao vivo confirmada (veja a programação completa aqui).

Valendo vaga nas semifinais para enfrentar Vasco ou Magazão, o Internacional chega a esta fase após uma classificação dramática nos pênaltis contra o Santos, após empate em 3 a 3 no placar agregado. Antes disso, a equipe gaúcha eliminou a Chapecoense na primeira fase. Já o Flamengo avançou com autoridade, goleando o Porto Vitória por 5 a 1 na estreia e superando o América-MG com um agregado de 6 a 2.