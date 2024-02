Onde assistir a Internacional x Caxias ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Gaúcho

Equipes se enfrentam neste sábado (3), pela quinta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Internacional e Caxias se enfrentam na tarde deste sábado (3), às 16h30 (horário de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho. A partida será transmissão ao vivo da Globo (RBS), do SporTV e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Vice-líder com 7 pontos, o Internacional deve ir com força total para o jogo deste fim de semana. O Colorado poupou suas principais peças no jogo passado, mas mesmo assim venceu. Em casa, o time vermelho quer um novo triunfo para seguir na briga pela ponta da tabela.

Do outro lado, o Caxias não ganha há três jogos (dois empates e uma derrota). A equipe está na quinta colocação, com 5 pontos marcados. Peu, lesionado, é baixa certa, assim como Dudu Mandai, suspenso.

