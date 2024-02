Onde assistir a Internacional x Brasil de Pelotas ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Gaúcho

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (14), pelas oitava oitava rodada do Estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

O Internacional recebe o Brasil de Pelotas na noite desta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Para continuar na liderança do Gauchão, o Internacional recebe o Brasil de Pelotas também pensando no Gre-Nal do fim de semana. A equipe de Eduardo Coudet vem de uma vitória mínima conquista sobre o São José, fora de casa, além de estar empatada na liderança com o Grêmio, com 16 pontos.

Do outro lado, o Brasil de Pelotas quer continuar com a boa campanha que vem fazendo. A equipe está no quarto lugar, com 10 pontos, posição que garante vaga no mata-mata da competição.

