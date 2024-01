Onde assistir a Guiné x Senegal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Africana de Nações

Seleções entram em campo nesta terça-feira (23), no Estádio de Yamoussoukro; veja como acompanhar na TV e na internet

Guiné e Senegal se enfrentam nesta terça-feira (23), às 14h (de Brasília), no Estádio Yamoussoukro, em Iamussucro, na Costa do Marfim, pela terceira rodada do Grupo C da Copa Africana de Nações. A partida terá transmissão ao vivo do Bandplay, do Band.com.br e no YouTube do Esporte na Band (veja a programação completa aqui).

No confronto que vale a liderança do grupo, Senegal vem com força máxima para confirmar o primeiro lugar. A equipe de Sadio Mané conquistou vitórias sobre Camarões, por 3 a 1, e Gâmbia, por 3 a 0.

Do outro lado, Guiné, precisa pontuar para não correr risco de ficar de fora do mata-mata. A equipe conquistou uma vitória e um empate e está na segunda posição, com quatro pontos, seguido de Camarões, que tem um ponto.

As duas mais bem colocadas de cada grupo e as quatro melhores terceiras se classificam para as oitavas de final. Para não correr risco, Guiné precisa empatar nesse último jogo.