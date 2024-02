Onde assistir a Grêmio x São Luiz ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Gaúcho

Equipes se enfrentam neste sábado (10), pela sétima rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Grêmio e São Luiz entram em campo na tarde deste sábado (10), às 16h30 (horário de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho. A partida será transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Vindo de cinco vitórias consecutivas, o Grêmio quer manter a sua liderança com 15 pontos. O Tricolor não poderá contar com Nathan Fernandes, machucado. Além disso, o técnico Renato Portaluppi pode promover mudanças na equipe.

O São Luiz, por sua vez, vem de um empate no jogo passado e ocupa o sexto lugar, com 7 pontos. A equipe visitante não vence o Grêmio desde 2013, quando bateu o Tricolor por 4 a 0 na ocasião.

No retrospecto geral, os times se enfrentaram 30 vezes, com 19 triunfos do Grêmio, 2 do São Luiz, além de 9 empates.