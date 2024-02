Onde assistir a Grêmio x Santa Cruz ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Gaúcho

Equipes se enfrentam neste sábado (17), pela nona rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Grêmio e Santa Cruz entram em campo na tarde deste sábado (17), às 16h30 (horário de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, pela nona rodada do Campeonato Gaúcho. A partida será transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Vindo de dois empates consecutivos, o Grêmio acabou deixando a liderança do campeonato e caiu para o segundo lugar, com 17 pontos. O Tricolor, que poupou a maior parte dos seus titulares no meio da semana, deve ir a campo com força total. Recém-chegado, Du Queiroz pode estrear.

Do outro lado, o Santa Cruz é o lanterna, com apenas 3 pontos conquistados. O time ainda não venceu no campeonato e sabe que a missão em Porto Alegre será dura.

