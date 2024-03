Onde assistir a Goiás x Goiânia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Goiano

Equipes entram em campo neste domingo (10), pelo jogo da volta das quartas de final da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Goiás recebe o Goiânia na tarde deste domingo (10), às 16h (de Brasília), na Serrinha, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Goiano de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do FGF TV, no YouTube, Canal Deputados Aqui e TV Alego, na TV aberta para a região (veja a programação completa aqui).

Time de melhor campanha da primeira fase, o Goiás somou 27 pontos e terminou na primeira colocação após 11 jogos disputados. Como resultado, se classificou para enfrentar o Goiânia, oitavo colocado da classificação geral, nas quartas. O primeiro jogo terminou empatado por 0 a 0. No meio de semana, vale destacar, a equipe de Zé Ricardo bateu o União Rondonópolis por 2 a 0 e avançou de fase na Copa Verde.