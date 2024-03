Onde assistir a França x Alemanha ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do amistoso

Equipes se enfrentam neste sábado (23), em Lyon; confira a transmissão e outras informações do jogo

França e Alemanha se enfrentam na tarde deste sábado (23), às 17h (de Brasília), no Groupama Stadium, em Lyon, em amistoso preparatório para a Eurocopa 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV2, na TV fechada (veja a programação completa).

Em casa, a França quer aproveitar o duelo para ajustar os ponteiros de olho na Euro. Griezmann e Coman são ausências por lesões, enquanto Diaby e Konate retornam.

Já a Alemanha, que sediará a Euro, vai para o duelo com uma série de mudanças no elenco. Isso porque nomes como Goretzka, Gnabry, Sane, Hummels, Sule, Kevin Trapp, e Timo Werner ficaram fora da lisa do técnico Nagelsmann.

