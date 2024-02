Onde assistir a Fortaleza x América-RN ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste

Equipes se enfrentam neste sábado (3), pela primeira rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Fortaleza recebe o América-RN na tarde deste sábado (3), a partir das 16h (de Brasília), na Arena Castelão, pela primeira rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do SBT (para o Nordeste), do Nosso Futebol e do DAZN, no streaming (veja a programação completa aqui).

Em casa, o Fortaleza inicia a sua caminhada em busca do terceiro título da "Lampions League". O Tricolor terá o apoio de sua torcida para o duelo. O time de Vojvoda está no grupo B da competição.

Do outro lado, o América-RN quer começar o campeonato com triunfo. O Alvirrubro luta pela sua segunda taça regional. A equipe está no grupo A.

