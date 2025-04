Onde assistir a Fluminense x Internacional ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino de 2025

Equipes entram em campo neste sábado (12), pela 4ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV

O Fluminense recebe o Internacional na tarde deste sábado (12), às 17h (de Brasília), em Moça Bonita, no Rio de Janeiro, pela 4ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro feminino de 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil, na rede aberta (veja a programação completa aqui).

Para seguir pontuando na tabela, o Fluminense busca se firmar entre os primeiros colocados após conquistar seis pontos em três jogos. No momento, o time está na zona de classificação para o mata-mata. Do outro lado, o Internacional vive uma situação incômoda: ocupa a 14ª posição, com apenas um ponto, uma colocação acima da zona de rebaixamento.