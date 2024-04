Onde assistir a Fluminense x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino 2024

Equipes entram em campo neste sábado (20), pela 6ª rodada da competição; veja como acompanhar na internet

O Fluminense recebe o Botafogo na tarde deste sábado (30), às 15h (de Brasília), no Vale das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro feminino de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, no YouTube, e da EBC, na internet (veja a programação completa aqui).

Pressionadas, as meninas das Laranjeiras entram em campo em busca da segunda vitória apenas na competição. A equipe está na 11ª posição, com três derrotas seguidas, e quatro pontos. O Botafogo se encontra na mesma situação do Flu. A equipe está em uma posição acima, mas com cinco pontos conquistados. As duas equipes não terão maiores desfalques.