Onde assistir a Flamengo x Porto Vitória ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil sub-17 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (11), pela primeira fase da competição

O Flamengo recebe o Porto Vitória, do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (11), às 15h (de Brasília), no Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro, pela primeira fase da Copa do Brasil sub-17 de 2025. A partida não terá transmissão ao vivo (veja a programação completa aqui).

Os times se enfrentam em partida única. O atual campeão carioca, Flamengo, busca seu terceiro título da competição, enquanto o Porto Vitória, campeão capixaba, busca surpreender e avançar à próxima fase, após seis participações no torneio. Em caso de empate, a vaga será decidida nas cobranças de pênaltis, e o vencedor enfrentará o ganhador do duelo entre América-MG e Capital-DF nas oitavas de final.