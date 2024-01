Onde assistir a Flamengo de Arcoverde x Sport ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Pernambucano

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (01), no Estádio Lacerdão; veja como acompanhar na TV e na internet

O Sport visita o Flamengo de Arcoverde na noite desta quinta-feira (01), no Lacerdão, em Caruaru, pela sexta rodada do Campeonato Pernambucano de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Para se afastar da última posição da tabela, o Flamengo de Arcoverde vai com força máxima para encarar o Sport. Em cinco rodadas, a equipe de Caruaru saiu derrota nos duelos contra Náutico, Santa Cruz, Central e Porto-PE, tendo conquistado seu único ponto contra o Petrolina na última partida.

Do outro lado, o Sport segue voando sob o comando do argentino Mariano Soso. A equipe está na liderança da tabela, com 12 pontos, tendo quatro vitórias e uma única derrota no torneio. O time marcou oito gols e sofreu cinco.

Mais artigos abaixo