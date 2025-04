Onde assistir a Flamengo x América-MG, ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (09), pela 5ª rodada da competição

O Flamengo recebe o América-MG na tarde desta quarta-feira (09), às 15h (de Brasília), no Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro, pela quinta rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2025. A partida não terá transmissão ao vivo (veja a programação completa aqui).

Apesar de ter começado na lanterna da tabela — consequência de ter um jogo a menos —, o Flamengo reagiu no último fim de semana. Com duas vitórias seguidas, incluindo um triunfo no clássico Fla-Flu, a equipe saltou da 20ª para a 10ª posição, somando seis pontos em quatro partidas.

Do outro lado, o América-MG entra em campo atento à parte de baixo da tabela. Com quatro pontos conquistados, o time ocupa atualmente a 16ª colocação.

O Campeonato Brasileiro sub-20 reúne os 20 clubes. Na fase inicial, as equipes se enfrentam em turno único, e os oito melhores colocados avançam para as quartas. Os três últimos caem para a Série B. As quartas e as semifinais são decididas em partida única. Em caso de igualdade no tempo regulamentar, a vaga é definida nos pênaltis. Já a final é disputada em dois jogos; se houver empate no saldo de gols ao fim do confronto, o título também será decidido nas penalidades.