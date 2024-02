Onde assistir a Feyenoord x Roma ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Europa League

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (15), por uma vaga nas oitavas de final da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Feyenoord recebe a Roma na tarde desta quinta-feira (15), às 14h45 (de Brasília), no De Kuip, em Roterdã, na Holanda, pelo jogo de ida dos play-offs da Europa League 2023/24, a fase que antecede às oitavas de final A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Sensação da temporada passada no futebol holandês, o Feyenoord não conseguiu apresentar o mesmo desempenho que o fez conquistar o título da Eredivisie e terminou na terceira posição, com seis pontos, no Grupo C da Champions League, atrás da Lazio e do Atlético de Madrid. Agora, o time briga por uma vaga nas oitavas da Europa League.

Do outro lado, a Roma também não atingiu as expectativas nesta temporada sob o comando de José Mourinho. O treinador português foi substituído por Daniele de Rossi, que emplacou quatro vitórias em cinco jogos. A equipe não poderá contar com Tammy Abraham, lesionado.

Mais artigos abaixo