Onde assistir a Dinamarca x Sérvia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Eurocopa 2024

Jogo desta terça-feira (25) decide quem do grupo C vai para o mata-mata; veja onde assistir

Dinamarca e Sérvia se enfrentam nesta terça-feira (25), às 16h (horário de Brasília), pela terceira e última rodada da fase de grupos da Eurocopa 2024. O jogo será na Allianz Arena, em Munique, e terá transmissão ao vivo na TV fechada, pelo SporTV, e no streaming, pelo Globoplay (clique aqui e veja a programação completa).

Com dois empates em dois jogos, a seleção dinamarquesa ocupa a segunda colocação do grupo C e, momentaneamente, está na zona de classificação direta para as oitavas de final. Dependendo dos resultados, um empate pode levar a equipe ao mata-mata, mas uma vitória garante a vaga. Eles perderam apenas um de seus últimos 14 jogos, e pretendem manter a boa fase no duelo.

A Sérvia perdeu da Inglaterra na estreia e empatou com a Eslovênia na rodada anterior, e amarga a lanterna do grupo com apenas um ponto. No entanto, um triunfo também pode garantir os sérvios nas oitavas, já que, mesmo que não passe em segundo, ainda haveria chance de se classificar como um dos quatro melhores terceiros lugares.

As equipes se enfrentaram pela última vez em amistoso realizado em 2022, no qual os dinamarqueses saíram vitoriosos por 3 a 0.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!