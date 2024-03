Onde assistir a Cuiabá x União Rondonópolis ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final do Campeonato Mato-Grossense

Equipes entram em campo neste sábado (30), pelo jogo de ida da final da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Cuiabá recebe o União Rondonópolis na tarde deste sábado (30), às 15h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, em Mato Grosso, pelo jogo de ida da final do Campeonato Mato-Grossense de 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, para Mato Grosso, do ge.com, na internet, e da Federação Mato-Grossense de Futebol, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Após eliminar o Luverdense pelo placar agregado de 5 a 3, o Cuiabá entra em campo em busca de seu 13º título e o quarto seguido. A equipe vem de um calendário complexo nesta etapa do ano, já que é semifinalista da Copa Verde e vai estrear no meio de semana na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Vale destacar que o time ainda é comandado por Luiz Fernando Iubel, como auxiliar técnico, desde a saída de António Oliveira ao Corinthians.

Do outro lado, o União Rondonópolis carrega consigo a melhor campanha da primeira fase, com 25 pontos em nove jogos. O time eliminou o Mixto-MT pelo placar agregado de 3 a 1 e está em busca de seu segundo título do estadual.

