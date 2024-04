Onde assistir a Crystal Palace x Manchester City ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês

Equipes se enfrentam neste sábado (6), pela 32ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Crystal Palace e Manchester City entram em campo na manhã deste sábado (6), a partir das 8h30 (de Brasília), no Selhurst Park, em Londres, pela 32ª rodada do Campeonato Inglês 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+ no streaming (veja a programação completa aqui).

Na 14ª posição com 30 pontos, o Crystal Palace não sabe o que é vencer no campeonato há quatro jogos. Apesar de atualmente estar longe da zona de rebaixamento, o time londrino sabe que precisa reagir para não ver os rivais que estão abaixo se aproximarem.

Já o Manchester City é o terceiro colocado, com 67 pontos. Para se manter na luta pelo título, os Citizens sabem que não podem mais tropeçar na competição, além de torcer por derrotas de Liverpool e Arsenal.