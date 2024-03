Onde assistir a Cruzeiro x Uberlândia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Mineiro

Equipes se enfrentam neste sábado (2), pela oitava rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cruzeiro e Uberlândia entram em campo a na tarde deste sábado (2), a partir das 16h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Na liderança do grupo A com 16 pontos, o Cruzeiro garante a primeira posição da chave com um triunfo. Caso empate ou perca, o clube terá que torcer por um tropeço da Tombense. A tendência é que o técnico Larcamón mande a campo o que tiver de melhor à disposição.

Do outro lado, o Uberlândia está na segunda posição do grupo B, com 8 pontos. A equipe ainda possui um pequeno risco de rebaixamento e, por isso, quer pontuar fora de casa.

