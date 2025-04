Onde assistir a Cruzeiro x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (16), pela 6ª rodada da primeira fase da competição; veja como acompanhar na internet

O Cruzeiro recebe o Flamengo na tarde desta quarta-feira (16), às 15h (de Brasília), na Toca da Raposa, em Belo Horizonte, pela sexta rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TV Cruzeiro, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Líder da tabela, o Cruzeiro ainda não sabe o que é perder na competição. Os Meninos da Raposa seguem invictos e ocupam a liderança isolada após cinco rodadas, com 10 pontos somados — três vitórias e dois empates. No último jogo, o Cabuloso empatou em 1 a 1 com o Atlético-MG, seu maior rival.

Do outro lado, o Flamengo vem pontuando, mas ainda está fora da zona de classificação para o mata-mata. Com sete pontos, o Rubro-Negro ocupa a 11ª colocação na tabela.