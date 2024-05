Onde assistir a Cruzeiro x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino

Equipes entram em campo neste sábado (11), pela 10ª rodada da primeira fase da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Cruzeiro recebe o Botafogo na noite deste sábado (11), às 21h (de Brasília), no Castor Cifuentes, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro feminino de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, no YouTube, e na TV Bahia, para a Bahia, na TV aberta (veja a programação completa aqui).

Há três jogos sem vencer, o Cruzeiro conta com o fator casa para voltar a pontuar na competição e entrar na zona de classificação à segunda fase. O time mineiro está no nono lugar, com 12 pontos em nove jogos. Do outro lado, o Botafogo está há seis jogos sem ganhar e está se aproximando da zona de rebaixamento, no 13º lugar, com sete pontos.