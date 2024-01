Onde assistir a Cruzeiro x Athletic ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Mineiro

Equipes entram em campo neste sábado (27), pela segunda rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Cruzeiro recebe o Athletic na tarde deste sábado (27), na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Após estrear com vitória, o Cruzeiro agora terá o apoio de sua torcida para buscar o segundo triunfo consecutivo. A Raposa é a segunda colocada do grupo A, com 3 pontos. Com 38 títulos, o Cruzeiro é o segundo maior campeão mineiro, e quer retomar o topo do estado, já que venceu o estadual pela última vez em 2019.

O Athletic, por sua vez, também iniciou o campeonato com vitória e lidera o grupo C, com 3 pontos. O Alvinegro agora quer mostrar força diante do poderoso adversário.

