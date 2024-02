Onde assistir a Coritiba x Maringá ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paranaense

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (14), pelas 9ª rodada do Estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

O Coritiba recebe o Maringá na noite desta quarta-feira, às 20h (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Coritiba, Paraná, pela nona rodada do Campeonato Catarinense de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do NSports, TV fechada, e da TV Coxa Prime, no streaming (veja a programação completa aqui).

No duelo que pode valer a liderança da fase inicial da competição, Coritiba, segundo colocado, com 19 pontos, enfrenta o Maringá, que é o terceiro colocado, com 18 pontos. Caso uma das equipes vençam a partida, assume provisoriamente o primeiro lugar enquanto o Athletico, líder, com 20 pontos, entra em campo nesta quinta-feira (15).

Para este duelo, o técnico Guto Ferreira ainda não poderá contar com Leandro Damião, atacante recém-contratado pela equipe. O treinador pode também promover a volta do atacante Robson, artilheiro da competição, com sete gols, que foi poupado no último jogo.

