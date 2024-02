Onde assistir a Coritiba x Andraus ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paranaense

Equipes entram em campo neste domingo (04), pela sexta rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

O Coritiba enfrenta o Andraus na noite deste domingo (04), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, no Paraná, pela sexta rodada do Campeonato Paranaense de 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Coxa Prime, na internet, e da TV NSports, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O Coritiba quer voltar a vencer após perder sua invencibilidade no Estadual. O Coxa vinha de três vitórias e um empate, incluindo uma goleada por 4 a 0 sobre o Operário-PR, no Couto Pereira, mas acabou sendo derrotado pelo Azuriz, e agora está com 10 pontos na terceira colocação.

Do outro lado, o Andraus chega para essa partida com uma campanha de meio de tabela, com duas vitórias e três derrotas. Na rodada passada, a equipe saiu vitoriosa do duelo contra o São Joseense. Assim, o time aparece com seis pontos, na sétima colocação, que garante vaga às quartas de final do Paranaense.

Mais artigos abaixo