Onde assistir a Corinthians x Fortaleza ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão sub-20

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (5), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20; veja como acompanhar na TV

Corinthians e Fortaleza se enfrentam na noite desta sexta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), na Fazendinha, em São Paulo, pela primeira rodada do Brasileirão sub-20. A partida será transmitida pelo SporTV, na TV fechada (veja a programação completa aqui)

Sem perder desde setembro de 2023, o Corinthians volta a campo após conquistar a Copinha sobre o Cruzeiro. Na última edição do Campeonato, o Timão chegou às semifinais, mas acabou eliminado pelo seu rival Palmeiras, com o placar agregado de 6 a 1.

Do outro lado, o Fortaleza não experimentou ir ao mata-mata da competição. A equipe deixou a competição ainda na fase inicial, ocupando a sétima colocação do Grupo B, com 12 pontos somados em campanha composta por quatro vitórias e cinco derrotas.