Onde assistir a Goiás x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão sub-20

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (3), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro sub-20; veja como acompanhar

Goiás e Flamengo se enfrentam na tarde desta quarta-feira (3), às 15h30 (de Brasília), no Estádio da Serrinha, em Goiás, pela primeira rodada do Brasileirão sub-20. A partida ainda não teve transmissão oficial confirmada (veja a programação completa aqui)

Embalado por uma invencibilidade que já dura seis jogos, o Goiás volta sua atenção para a estreia no Campeonato Brasileiro sub-20. Na mais recente edição, a equipe ocupou o oitavo lugar do Grupo B, com 10 pontos somados, e não conseguiu avançar da fase inicial.

Do outro lado, o Flamengo, atual campeão, tentará o bicampeonato. A equipe rubro-negra conquistou seu segundo título do torneio após vencer o Palmeiras nos pênaltis, na final que terminou em 0 a 0 no tempo normal.